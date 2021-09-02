Antalya halleri ağustos ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı
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Antalya halleri ağustos ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı

Antalya halleri ağustos ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin ağustos ayına ilişkin miktar ve fiyatlarının endeks değişim oranlarını açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin ağustos ayına ilişkin miktar ve fiyatlarının endeks değişim oranlarını açıkladı.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ağustosta miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 37,97, sebzede yüzde 24,81, meyvede yüzde 19,79 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise miktar endeksi domateste yüzde 14,77, sebzede yüzde 1,11 ve meyvede ise yüzde 0,10 oranında geriledi.

Fiyat endeksleri ise geçen yılın ağustos ayına göre domateste yüzde 75,93, sebzede yüzde 66,45, meyvede de yüzde 61,63 artış gösterdi.

Sebze ve meyve fiyat endeksindeki bu artış son 6 yılın rekoru oldu.

Domatesteki işlem miktar endeksi bir önceki aya göre ağustosta yüzde 37,97 azalırken, işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 24,77 oranında arttı.

Sebzedeki işlem miktar endeksi ağustosta yüzde 24,81 azalırken, fiyat endeksi yüzde 12,60 arttı. Bu fiyat artışı, son üç yılın en yüksek ağustos ayı artışı oldu.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi ağustos ayında yüzde 19,79 azalırken, işlem fiyat endeksi ise 19,42 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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Antalya halleri ağustos ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı - Haberler Ekonomi
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