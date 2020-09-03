ANTALYA Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
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ANTALYA Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldiANTALYA'da park halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı.

03.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:53

Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

ANTALYA'da park halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesinde yer alan Varsak Altıayak Otobüs Depolama alanında park halinde bulunan halk otobüsünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otobüs bir anda alev alırken, durumu gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yaptıkları müdahale ile yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

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