Antalya "güvenli turizm"e hazır
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Antalya "güvenli turizm"e hazır

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, dün Ukrayna'dan Antalya'ya uçuşların başladığını belirterek "Güvenli turizm için Antalya'da ciddi hazırlıklar var, bunu bir turist gibi gezerek kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk." dedi.

Antalya
02.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:20

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, dün Ukrayna'dan Antalya'ya uçuşların başladığını belirterek "Güvenli turizm için Antalya'da ciddi hazırlıklar var, bunu bir turist gibi gezerek kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Sybiha, Vali Ersin Yazıcı ile makamında görüştü.

Sybiha, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu; sadece turizmin değil, tarımın da başkenti olduğunu vurguladı.

Ukrayna'dan dün Antalya'ya uçuşların başladığını hatırlatan Sybiha, "Görüyoruz ki Ukrayna'dan ziyaretler iyi şekilde başladı. Güvenli turizm için Antalya'da ciddi hazırlıklar var, bunu bir turist gibi gezerek kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Birçok otelde 200 güvenlik kuralının uygulandığını gördüklerini anlatan Sybiha, daha fazla Ukraynalının Antalya'ya gelip burayı gezmesini tavsiye etti.

Kentin denizi ve havasının yanı sıra misafirperverliğiyle de çok güzel olduğunu vurgulayan Sybiha, "Kentinizde çok fazla Ukraynalılar yaşıyor ve dernekler de kurmuş durumdalar. Burada yaşayan Ukraynalılar burayı ikinci evleri gibi görüyor. Bu güvenliği sağladığınız için teşekkür ederiz. Biz de kente ziyarete gelen ve burada yaşayan Ukraynalıların bütün kurallara uymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antalya olarak hazırız ve iddialıyız"

Vali Ersin Yazıcı ise kentin çok sayıda Ukraynalı turisti ağırladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı kentteki turist sayında azalma olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Şehrimizdeki oteller en ince ayrıntısına kadar pandeminin tüm kurallarına uyuyor, gerekli bütün denetimler aralıksız devam ediyor. Bütün tedbirlerimiz, önlemlerimizi aldık. Herkesi kentimize bekliyoruz, Antalya olarak hazırız ve iddialıyız." dedi.

Yazıcı, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağladıkları gibi yerleşik yabancılar ve turistlerin güvenliğinin de üst düzeyde tuttuklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla Ukrayna'dan 5 uçak 949 misafirimiz şehrimize geldi. Bu sayının artarak devam etmesini diliyoruz, daha fazlasını bekliyoruz. Pandemi nedeniyle gerekli bütün önlemi alan otellerimize Güvenli Turizm Belgesi'ni veriyoruz. Otellerde izolasyon bölümleri de oluşturuluyor. Her türlü şarta ve koşula otellerimiz hazır. Kentimizde Ukrayna'ya çeşitli tarım ürünleri gönderiliyor. Burada tarım, profesyonel olarak yapılıyor."

Konuşmaların ardından Yazıcı ile Sybiha birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Manşet

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