Antalya güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model Akdeniz'in incisi, Anadolu'nun Akdeniz'e açılan cennet kapısı Antalya, yılda 15 milyon turist ağırlıyor.

Her yıl milyonlarca yabancı turistin tatil için geldiği Antalya, çok sayıda yerleşik yabancının da ikinci vatanı oldu. Yerleşik yabancı nüfusu, 26 bin 821 yeni göçle 102 bin 643'e ulaştı. Antalya'da 100'ü aşkın ülkeden insan yaşıyor, Antalya bu ülkelerden gelengöçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor. 100 aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancıların büyük bir kısmı turizm sektöründe çalışıyor. Bunların bir kısmı eğitimi için, bir kısmı yeni iş kurmak için, bir kısmı iş bulmak için, bir kısmı da emeklilik sürecini Antalya'da yaşamak için gelmiş. Antalya bu bakımdan çok kültürlü bir şehre dönüştü.

Antalya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor. Yerleşik yabancılar arasında, ilk sırayı Ruslar alıyor. 10 bin civarında olan Rus vatandaşı sayısı 2019 yılında 16 bin 724'e yükseldi. Rus nüfusunun 6 bin 525 kişisi Alanya'da yaşıyor. Alanya'yı 3 bin 996 kişiyle Konyaaltı, 2 bin 802 kişiyle Muratpaşa ve 1004 kişiyle Kemer takip ediyor. 2019 yılında Antalya'da yaşayan İranlıların sayısı, ikinci sırada yer alan Almanların sayısın geçti. Kentte 9 bin 778 İranlı yaşarken, üçüncü sıradaki Almanların sayısı 9 bin 224 oldu. Onları 9 bin 77 kişiyle Kazakistan, 7 bin 916 kişiyle Kırgızistan vatandaşları takip ediyor. Türkiye'nin göz bebeği olan Antalya insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir şehir olarak öne çıkıyor.

"Türk Dünyası ve yerleşik yabancıların katılımıyla Türkiye'nin ilk kadın köy pazarına renk katıyor"

Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Kepez Belediyesi, protokol kapsamında Kepez ormanları içerisindeki Park Funtastic'de kurulan Antalya Köy Pazarı'na Türk Dünyası ve yerleşik yabancıların katılımıyla Antalya Köy Pazarı'na renk katıyor. Bu ülkeler kültürel objeleri, hediyelik eşya, kültür ürünleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtılıyor. Antalya Köy Pazarı'ndaki en önemli noktanın, burada kadın eli değen ürünler satılıyor. Sadece kadın üretici ve satıcılardan oluşması bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

"Antalya dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin yaşadığı bir şehir"

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu; "Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin turizmde de önemli cazibe merkezlerinden biri olarak gösterilen Antalya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor. Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden biridir. Burası dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Antalya güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model." dedi

Kaynak: Bültenler