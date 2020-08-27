ANTALYA Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi

Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendiNesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı.

27.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:39

Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka görüntüler olduğunu da açıkladı. Henüz açıklanmayan bu görüntülerden birinin de Akdeniz'de bir Anadolu parsına ait olduğu ortaya çıktı.

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen, bazılarına göre İran parsının (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkı, bazılarına göre de ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilerek, 'Panthera pardus tulliana' adı verilen Anadolu Parsı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. EFSANENİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Geçen yıl Güneydoğu'dan bir pars kaydı. Neslinin tükenmediğini umuyorduk hep. Uzmanlar da bunu yıllardır zaten dile getiriyorlardı. Ama benim ulaştığım efsanenin en net görüntüsü bu oldu. Milli Parklar'da daha net görüntüler olduğunu duyuyoruz ama henüz resmen paylaşılmadı" dedi. SAKIN VURMAYIN ÇAĞRISI

Görüntülerdeki hayvanın Anadolu Parsı mı yoksa İran alt- türü mü olduğunu bilmediklerini belirten Tüydeş, "Ama asıl olan ülkemizde yaşayan parsların hala olması ve acilen yerelin bu konuda bilinçlendirilmesi şart. Gün geçtikçe daha çok kayıt geliyor. ve ikinci bir vurulma vakası facia olur gerçekten. Sayın Süleyman Soylu'nun özellikle Cudi Dağı çevresinin doğa, kültür ve inanç turizmiyle anılması için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Güneydoğu'da bu çalışmalara yaban hayatına yönelik de koruma ve bilinçlendirmenin de dahil edilmesi önemli" diye konuştu.

PARS GERÇEĞİNİN ÜSTÜNE GİDİLMELİ

Videonun çekildiği tam noktayı açıklamayan Tüydeş, Güneydoğu'dan Akdeniz bölgesine kadar uzanan geniş bir alanın parsın muhtemel yaşam alanı olduğunu kaydetti. Pars gerçeğinin artık akademik çalışmalarla üstüne gidilmesi ve yaşamlarının şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Tüydeş, "Yerelin bilinçlendirilmesi ise en önemli etken. Konunun uzmanlarından yorum almak önemli tabii ki. ve nasıl bir yol izlenileceğini onlar gibi uzmanlardan dinlemek daha doğru. Ben kendi yorumumu yaptım. ve heyecanımı sizinle böylece paylaşmış oldum. Pars efsane olmaktan çıkıyor artık" dedi. KUYRUK DETAYI ELE VERİYOR

Görüntülerdeki kuyruk detayıyla ilgili bilgi de veren Tüydeş, "Açı ve kuyruktaki ısı kaybı nedeniyle olmalı, termal kamerada fark edilmiyor. Ama boyun yapısı, uzunluğu ve yürüyüş şeklinin yanı sıra dikkatli bakınca belli olan kuyruğu bence ele veriyor kendisini. Sürekli aman paylaşmayın vurmasınlar diyenler var. Kaygınızı anlıyorum lakin bu fotoğraftaki hayvan Anadolu'da vurulduğunda kimse daha önce paylaşmamıştı. Saklamak, yokmuş gibi davranmak çözüm değil. Ki bence daha kötü, haberimiz olmadan da vurulan pars yok mu sanki" diye konuştu.

YABANİ KEDİ UZMANI DA DOĞRULADI

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, görüntülerdeki yabani kedinin bir pars (Panthera pardus) olduğunu doğruladı. Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kameralarının epeydir kaydettiğini de belirten Dr. İlemin, "Personel çok ilgili ve bilinçli kesinlikle zarar vermiyorlar ve takip ediyorlar" dedi.

'PARS OLDUĞUNU TEŞHİS ETTİK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka çarpıcı görüntüler olduğunu da belirten Dr. İlemin, "Bizlere onay için geldi ve pars olduğunu teşhis ettik. Ülkemizin ilgili kurumları mutlaka gerekeni yapacaktır. Türle ilgili bir araştırma komisyonu kurarak çalışmalara başlayacaktır. Bizler her an desteğe hazırız. Alper çok haklı, saklamak sadece haberimiz olmadan ölmelerine göz yummaktır. Yer detayı vermeden tanıtmak, duyurmak ve araştırmalara başlamak ülkemiz için önemli bir canlı olan parsımız ve doğamızın geleceği için çok önemlidir" dedi.

AKDENİZ'DE DE VAR

Öte yandan Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün de bölgedeki yaban hayatını araştırma çalışmaları kapsamında Akdeniz'de de bir Anadolu parsına ait görüntü elde edildi. Son teknoloji fotokapanlarla takibi devam eden Anadolu parsı ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtildi. GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Anadolu Pars'ın görüntüsü

HABER-KAMERA: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)

ANTALYA Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş 3. Sayfa
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Berat Albayrak Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Ezgi Mola Sezen Aksu
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: ANTALYA Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 17:39:53. #1.14#
title