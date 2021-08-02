Antalya Gündoğmuş'ta acil tedavi hizmetine devam ediliyor
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Antalya Gündoğmuş'ta acil tedavi hizmetine devam ediliyor

Antalya Gündoğmuş'ta acil tedavi hizmetine devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde acil sağlık hizmetlerine devam ediliyor.

Orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde acil sağlık hizmetlerine devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, alevler ilçe merkezini tehdit ettiği için tedbir amaçlı Gündoğmuş Devlet Hastanesinin de bir bölümünün boşaltıldığını söyledi.

Hastane içerisindeki bir odada ve ambulanslarda hastalara müdahale edilmeye devam edildiğini anlatan Hülür, "Sağlıkçılar olarak biz ilçeden hala çıkmadık, acil hizmetlere devam ediyoruz, işçilerimizin muayenesini yapıyoruz." diye konuştu.

"Sahada, her yerde hizmet vermeye devam edeceğiz"

Gündoğmuş Devlet Hastanesi Başhekimi Gökçe Duranoğlu Turgut da üç gündür devam eden yangınların bugün tehlike arz ettiğini belirtti.

Hastane için de tahliye kararı aldıklarını aktaran Turgut, "Kaymakamlığımızın bilgisi dahilinde tüm sağlık personelleriyle tahliye ediyoruz. Tüm değerli eşyaları, taşınabilir evrakları araçlara yükledik ancak sağlık hizmeti vermeye hala devam ediyoruz." dedi.

Özveriyle sağlık hizmeti sunduklarını anlatan Turgut, şunları kaydetti:

"Yangın sıçrarsa yanacak ilk evlerden biri benim. Bizim oraya kadar yaklaştığı için eşimi ve bebeğimi yolladım. Ama ben hala burada çalışmaya devam ediyorum. Birlikte canla başla hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçede çoğu insan yaylasına ya da Antalya'ya gitti ama biz buradayız, işimizin başındayız. Halkımız için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Eğer hastanede durulamayacak olursa sahada her yerde hizmet vermeye devam edeceğiz. İlçede son bir kişi kalıncaya kadar biz buradayız, vatandaşın sağlığı için ön plandayız."

Turgut, yangın başladığından beri ilçede sağlık hizmetinin hiç durmadığını, yine durmayacağını belirterek, acil sağlık hizmetlerinin, UMKE'nin hizmetini tahliyeden sonra da sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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