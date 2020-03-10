ANTALYA 'Günde 1 tatlı kaşığı tuzu aşmayın' 'Günde 1 tatlı kaşığı tuzu aşmayın'Diyetisyen Kevser Aslan, fazla tuz tüketiminin zararlarını anlattı.

'Günde 1 tatlı kaşığı tuzu aşmayın'

Diyetisyen Kevser Aslan, fazla tuz tüketiminin zararlarını anlattı. Aslan, 'Günlük 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyoruz. Yetişkin birey 1 yemek kaşığı kadar tuz tükettiğinde, 1 yılda aşağı yukarı 3 paketten daha fazla tuzu fazladan vücuduna almış oluyor" dedi.

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi'nden Diyetisyen Kevser Aslan, 'Tuza Dikkat Haftası' nedeniyle uyarılarda bulundu. Tuzun lezzet verici olduğunu anlatan Aslan, besin üretimi ve besinlerin uzun süre saklanmasında kullanılmasından dolayı insanlık için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Tuzun vücudumuz için hayati önem taşıdığını belirten Kevser Aslan, fazla tüketim sonucunda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını anlattı.

Diyetisyen Aslan, fazla tuz tüketiminin özellikle hipertansiyon, inme, kemik erimesi, kronik kalp ve böbrek hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Aslan, 'Hatta fazla tuz tüketimi bağırsağımızdaki bazı yararlı bakterilerin ölmesine sebep olarak obezitenin etkileyicisi olabilir. Aynı zamanda, tuz ve içindeki mineraller, vücut sıvılarının dengesi, sinir iletimleri, kas ve iskelet sistemi ve enzimatik reaksiyonlarda çok önemli yere sahiptir" dedi.

TUZ TÜKETİMİ ÜLKEMİZDE 3 KAT FAZLA

Sağlıklı bireyler için günde 4-5 gram, yani 1 tatlı kaşığı tuzun yeterli olduğunu belirten Kevser Aslan, ülkemizde önerilen miktarın yaklaşık 3 katı kullanıldığını anlattı. Aslan, 'Tuzun alımını azaltmanın, ileride oluşabilecek kronik hastalık riskini azaltacağına dair bilimsel çalışmalar mevcut. Tüketimi azaltmak için sofralardan tuzluğu kaldırmak, alışveriş yaparken etiket okumak, turşu, salamura ve şarküteri ürünlerinin tüketimini azaltmak, yemek lezzetini artırmak için limon ve baharatlardan destek almak ve son olarak bol bol su içmeye çalışmak işe yarayacaktır" diye konuştu.

DENİZ VE PEMBE KAYA TUZUNU TERCİH EDİN

Tuz kullanırken iyotlu tuz tercih edilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Kevser Aslan, rafine tuz yerine mineralce zengin olan deniz veya pembe kaya tuzu kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi. Aslan, 'İyotun en iyi kaynağı deniz ürünleridir. Ancak ülkemizde tüketimi oldukça az olduğu için biz tüketirken iyottan zengin ya da iyottan zenginleştirilmiş tuzu tercih etmemiz gerekmektedir" dedi.

GÜNLÜK 1 TATLI KAŞIĞI TUZ

Günlük tuz tüketimi hakkında öneride bulunan Kevser Aslan, 'Günlük 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyoruz. Yetişkin birey 1 yemek kaşığı kadar tuz tükettiğinde, 1 yılda aşağı yukarı fazladan 3 paketten daha fazla tuzu vücuduna almış oluyor. Tuz tüketiminde miktarları mutlaka göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu.

YEMEK PİŞTİKTEN SONRA TUZU EKLEYİN

Aslan, 'Bebeklerde önlenebilir zeka geriliği, çocukların bedensel ve mental gelişimi, yetişkinler için tiroid bezi sağlığı için çok önemli bir mineral olan iyotun tuz içindeki kaybını engellemek için yemek piştikten sonra tadımlık tuz kullanılmalıyız. Tuzu serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmeliyiz" dedi.

ÇİN TUZU OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

Son dönemde gündemde yer alan Çin tuzu hakkında da bilgi veren Kevser Aslan, şöyle konuştu:

"Çin tozu aslında E-621 koduyla bilinen bir katkı maddesidir. Daha çok Çin'de kullanıldığı için adını buradan almıştır. Özellikle yiyeceklerin, besinlerin lezzetini artırıcı ve iştah açıcı özelliği vardır. Hamburger, kraker ve cips gibi yiyeceklerin içerisinde çok kullanılmaktadır. Ülkemizde Çin tuzu kullanımı yasaklanmadı ancak birçok zararı olduğu için yasaklanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. Özellikle sinir sistemini tutar, bağırsak florasını bozması, iştah açmasıyla dolayısıyla obezitenin tetikleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla Çin tuzunun kullanımını azaltmak sağlığınız açısından kesinlikle daha faydalı olacaktır."

Kaynak: DHA