Antalya Gümrük Kaçağı Sigaraya Uydu Takipli Operasyon

Gümrük kaçağı sigaraya uydu takipli operasyon

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da takip edilen TIR'da 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden bir TIR'la gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen muhafaza ekipleri tarafından TIR'ın plakası tespit edilerek ülkeye girişi uydu üzerinden takibe alındı.

UYDUDAN TAKİP EDİLDİ

TIR'ın Irak'tan gelerek Habur Gümrük Kapısı'ndan boş olarak ülkeye girdiği belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla TIR'ın güzergah üzerinde ne zaman hangi ilden geçiş yaptığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri kent girişinde konuşlanarak aracı beklemeye başladı. Antalya'ya girişinden itibaren mobil ekipler tarafından bir süre takip edilen TIR, önceden belirlenen kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Boş olduğu görülen TIR, mobil ekiplerce refakatle x-ray cihazında taranmak üzere Antalya Port Akdeniz Limanı'na götürüldü.

DEDEKTÖR KÖPEK 'BOSS' TESPİT ETTİ

Burada yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalarda dedektör köpeği 'Boss' ile arama yapıldı. Aramada köpeğin dorse içine ve kapaklarına tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi.

Dorse kapaklarını söken ekipler gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 bin 500 paket sigara el geçirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten suçundan soruşturma başlattı.