Antalya Grand Slam'de Şentürk'ten bronz madalya
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Antalya Grand Slam'de Şentürk'ten bronz madalya

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Antalya Grand Slam'de Şentürk'ten bronz madalya

Tokyo Yaz Olimpiyat oyunlarına puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk üçüncü oldu.

Tokyo Yaz Olimpiyat oyunlarına puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk üçüncü oldu.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) yıllık maç faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez Grand Slam müsabakalarına ev sahipliği yapan Antalya'da, organizasyonun ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk bronz madalya ile üçüncülük kürsüde yer aldı. Kadınlar 52 kiloda Zeliha Cinci ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız sıkletlerinde beşincilik elde ettiler.

93 ülkeden 171'i kadın, 269'u erkek toplam 440 judocunun yer aldığı Antalya Grand Slam'de, 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda Hong Konglu, ikinci maçında Dominikli, çeyrek finalde İsrailli rakiplerini ipponla (3 shido) yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde İtalyan Francesca Giorda'ya yenildi. Bronz madalya maçında Arjantinli son olimpiyat şampiyonu Paula Pareto'yu ipponla (3shido) yenen Şentürk, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Bronz madalya mücadelesinde; 52 kiloda Zeliha Cinci, Polonyalı Aleksandra Kaleta'ya, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, Fransız Romaric Wend-Yam Bouda'ya yenildiler sıkletlerinde beşinci oldular.

Günün diğer karşılaşmalarında, Ebru Şahin (48) repesajda, Muhammed Demirel (66) üçüncü turda, Sıla Ersin (48), İrem Korkmaz, Eda Karademir (52), Hasret Bozkurt (57), Emirhan Karahan, Berat Bahadır ve Mihraç Akkuş (60) ikinci turda; Hanife Özcan (48), Buketnur Karabulut (52), Ezgi Karademir, Ayşe Nur Tunca (57), Ejder Toktay, Talha Büyükeser (66) ilk tur müsabakalarında yenildiler.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Kadınlar

48 Kilo: 1. Francesca Milani (İtalya), 2. Francesca Giorda (İtalya), 3. Gül Kader Şentürk (Türkiye), 3. Shira Rishony (İsrail).

52 Kilo: 1. Diyora Keldiyorova (Özbekistan), 2. Estrella Lopez Sheriff (İspanya), 3. Gilli Kohen (İsrail), 3. Aleksandra Kaleta (Polonya)

57 Kilo: 1. Christa Deguchi (Kanada), 2. Jessica Klimkait (Kanada), 3. Julia Kowalczyk (Polonya), 3. Tongjuan Lu (Çin)

Erkekler

60 Kilo: 1. Jorre Verstraeten (Belçika), 2. Walide Khyar (Fransa), 3. Yung Wei Yang (Çin Taipei), 3. Romaric Wend-Yam Bouda (Fransa)

66 Kilo: 1. Hifumi Abe (Japonya), 2. Alberto Gaitero Martin (İspanya), 3. Murad Chopanov (Rusya), 3. Nijat Shikhalizada (Azerbaycan) - İSTANBUL

Antalya Grand Slam'de Şentürk'ten bronz madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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