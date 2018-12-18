Antalya Görüntülü Mesaj Yayımladı

CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (2)

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YAYIMLADI

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, aday gösterilmesinin ardından twitter hesabında görüntülü açıklama yaptı. Muhittin Böcek, açıklamasında şu ifadelere verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğum haberini az önce öğrenmiş bulunuyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda Antalya aşkıyla, 20 yıldır da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek bugüne kadar halkımıza duyduğumuz hizmet aşkımız ve başarma azmimizin anlaşılır olmasındandır. Ne başardıysam Antalya'da başardım. Ne ürettiysem Antalya'da yaşayan vatandaşlarımla ürettim. Bana bahşedilen bu hayat için Antalya'ya, Antalyalılara borcum var. Şimdi daha büyük bir aşkla, daha büyük biz azimle tüm zamanımı, bütün gücümü, deneyimimi, en önemlisi de projelerimi Antalya'ya adamaya hazırım. Allah'ın izni, hemşehrilerimin desteğiyle bunu da hep birlikte başaracağız. Ben her zaman çıraklığını yapmadığın işin ustası olunamayacağına inandım. Ama önemli olan usta olmak değil, ustalıkla hizmet etmektir. Beni bu göreve layık gören herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA