ANTALYA 'Görüntüler dikkatle incelenirse, nereye düştüğü bulunabilir'
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ANTALYA 'Görüntüler dikkatle incelenirse, nereye düştüğü bulunabilir'

'Görüntüler dikkatle incelenirse, nereye düştüğü bulunabilir'Türkiye'de dün akşam saat 20.31 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin gibi bölgelerinde cep telefonlarıyla çekilen görüntüler heyecan yarattı.

28.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:04

'Görüntüler dikkatle incelenirse, nereye düştüğü bulunabilir'

Türkiye'de dün akşam saat 20.31 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin gibi bölgelerinde cep telefonlarıyla çekilen görüntüler heyecan yarattı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı vatandaşlar kırsal alanlarda düşen göktaşını aramaya başlarken, bilim insanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, meydana gelen olayın tipik bir meteor olayı olduğunu belirtirken, cep telefonları görüntülerin dikkatle incelenmesi sonucu meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini kaydetti.

Meteor olaylarının dünyanın oluştuğu zamandan bu yana sürekli var olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, güneş sisteminin oluşumunda daha fazla başıboş dolaşan astreoidlerin olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bakış, "Bugün bunlar astreoid kuşağı dediğimiz bölgede toplanmış olarak duruyorlar. Kimi zaman yörüngelerindeki tedirginliklerden dolayı yörüngelerinden çıkıp dünyaya tehdit olabilecek boyutlara ulaşmaktadır" dedi. Potansiyel tehdit oluşturabilecek olan astreoidleri teleskoplarla gözlediklerini belirten Prof. Dr. Bakış, "Gözlemlerimizi kimi zaman üniversitemizdeki 60 santimlik teleskopumuzla kimi zaman da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskoplarla yapıyoruz" diye konuştu.

2020'DA 9 BÜYÜK METEOR YAĞMURU

Meteor yağmurlarının yılın belirli zamanlarında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Volkan Bakış, "Bu olay, dünyanın, güneş etrafındaki hareketi sırasında meteorların çok olduğu bölgelerden geçmesi sırasında bunların atmosfere girerek yanmasıdır" dedi.

2020 yılında 9 büyük meteor yağmuru beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Bakış, "Ama şu anda içinde bulunduğumuz bu zaman, beklediğimiz hiçbir büyük meteor yağmuru aralığına girmiyor. Dün gece meydana gelen olay, daha çok değişkenlik gösterebilen, her sene aynı zamanda olmayan, rastgele meydana gelen meteor olaylarından birisine benziyor. Dün Kuzey Doğu illerinde görülen olay tipik bir meteor olayı gibi görünüyor" dedi.

NEREYE DÜŞTÜĞÜ BULUNABİLİR

Prof. Dr. Bakış, dün gece çekilen cep telefonu görüntülerinin incelemesiyle, meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu olayda korkulacak bir durum yok. Tipik bir meteor olayına benziyor. Tam olarak nereye düştüğünü belirlememiz için görüntülerin dikkatli şekilde incelenmesi lazım. Kameranın doğrultusunun çok net şekilde belirli olması lazım. Bu kamera görüntülerinin, doğrultularının, zaman göstergesinin çok açık ve doğru şekilde verilmesi halinde net olarak nereye düştüğünü tespit edebiliriz. Doğu illerinde kırsal bir alana düşmüş olabilir. ya da Doğu Karadeniz'e düşmüş olabilir. Gürcistan taraflarına düşmüş olabilir. Bu konuda bir şey söylemek için erken ancak cep telefonu veya kayıt yapan diğer kamera görüntülerinin incelenmesi lazım."

PARÇALAR BÜYÜKSE BOMBA ETKİSİ YAPAR

Meteorların çoğunun yere çarpmadan havada parçalandığına dikkati çeken Prof. Dr. Bakış, "Yere düşen bu parçaların toplanması ve incelenmesi bize güneş sistemini, güneş sisteminin oluşumundaki ilk materyalleri anlamamız açısından astrofizikçiler için oldukça önemlidir" dedi.

Meteor parçalarının çok büyük olmaması durumunda dünyaya olumsuz etkisi olmadığına da dikkat çeken Prof. Dr. Bakış, "Tabi ki yere düşen parçaların büyüklüklerine göre bomba etkisi yaratabilirler. Büyük, yıkıcı etki yapabilirler" diyerek 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kentine düşen, yere çarpmadan hemen önce infilak eden meteor olayını hatırlattı.

ANTALYA 'Görüntüler dikkatle incelenirse, nereye düştüğü bulunabilir'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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