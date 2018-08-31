Antalya Göksel, Hayranlarına 'Sizce Depresyonda Mıyım' Diye Sordu

Şarkıcı Göksel, yazdığı şarkılarla sevenlerini depresyona soktuğunu belirterek, "Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?" sorusuna hayranlarından 'Hayır' yanıtını alınca keyfi yerine geldi.

Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek'te tatil yapan Göksel, tatil sonrası ilk konserini Antalya'da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde konser veren şarkıcıyı binlerce hayranı izledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde iki farklı kostümle performansını sergileyen şarkıcı, küçük bir hayranıyla düet yaptı.

'Merhaba Antalya' diyerek, Antalyalıları selamlayan şarkıcı, 'Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya'da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun' diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, 'Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum' diyerek, özgürlüğün önemine değindi.

Antalya'da kışın çok sert geçmediğine değinen Göksel, 'Burada bir süre yaşadım, biliyorum. Yine de ben denizin kenarında olmayı çok seviyorum' diyerek kente olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, 'Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım" diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.

Konser sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Göksel'e çiçek verdi.