Antalya girişinde yoğunluk
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Antalya girişinde yoğunluk

SEYAHAT kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Antalya girişinde yoğunluk
01.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:37

SEYAHAT kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran itibarıyla şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erdi. Turizm kenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında da zaman zaman yoğunluk yaşandı. Kontrol noktasında bulunan jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı görevliler ise kente giriş yapacak kişilerin ateşlerini ölçtü. Araçlarda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. TIR, kamyonet ve bazı otomobiller narkotik köpekler tarafından arandı.

'HERKES İSTANBUL'U TERK EDİYOR'

İstanbul'dan Antalya'daki yazlığına gelen Rasim Kahyaoğlu (56), "Sabah yola çıktım. Yol baya kalabalıktı. Herkes İstanbul'u terk ediyor anladığım kadarıyla. Evim ve iş yerim burada. Hem işlerimi yapacağım hem de dinleneceğim" diye konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinden gelen Cengiz Sayın (36), "Bebeğimiz hastanede, onun yanına gidiyoruz. Nasip olursa onu getireceğiz" dedi. Antalya'nın Dağbeli Mahallesi'nden gelen Rasim Özaslan, "65 yaş üstü yolcumuz için izin aldık. Kronik rahatsızlığı var. Doktora gidiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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