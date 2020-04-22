ANTALYA Girdikleri kaynak atölyesinden 20 bin lira değerinde el aleti çaldılar Girdikleri kaynak atölyesinden 20 bin lira değerinde el aleti çaldılarANTALYA'da kilidini kırdıkları demir ve kaynak atölyesine giren iki hırsız, pitbul ve kangal köpeğinin yanı sıra, 20 güvercin, 1 horoz, 1 tavuk ve 20 bin lira değerinde el aleti çaldı.

Girdikleri kaynak atölyesinden 20 bin lira değerinde el aleti çaldılar

ANTALYA'da kilidini kırdıkları demir ve kaynak atölyesine giren iki hırsız, pitbul ve kangal köpeğinin yanı sıra, 20 güvercin, 1 horoz, 1 tavuk ve 20 bin lira değerinde el aleti çaldı.

Hırsızlık olayı, 20 Nisan gecesi Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde bulunan demir ve kaynak atölyesinde meydana geldi. Kilidini kırdıkları pencereden atölyeye giren iki şüpheli, içerideki kangal cinsi köpeği görünce bir an afallayıp hayvanı taşladı. 2 şüpheli, daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip, görüntü alınmasını engelledi. Atölyedeki 1 tavuk, 1 horoz, 20 güvercin ile 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ve el aletlerini çalan 2 hırsız, kaçarken kangal ve pitbull cinsi iki köpeği de yanlarında götürdü. Sabah atölyeye gelen işyeri sahibi Barış Akın, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Barış Akın, iki şüphelinin kapüşonlu tişört giyip, maske taktığını belirterek, "Tahmin ettiğim kadarıyla hırsızlar daha önceden işyerine gelen kişiler. Köpeğime önce taş atıp, zarar vermeye çalışıyorlar. Köpek karşılık veriyor. Kameraları bozan hırsızlar, daha sonra içerine bulunan tüm hayvanlarımı ve 20 bin lira değerinde el aletlerimi alıp kaçmış" dedi.

Kaynak: DHA