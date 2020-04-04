ANTALYA Gıda yardımı evlere teslim ediliyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

ANTALYA Gıda yardımı evlere teslim ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşlara gıda yardımı yapıyor.

04.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:12

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşlara gıda yardımı yapıyor.

*- Sosyal güvencesi olmayan ve işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım kolileri teslim ediyor.

Koronavirüs pandemisine yönelik önlemlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası işini kaybeden vatandaşların ve ailelerinin de yanında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ABİM'e telefonla ulaşan vatandaşlara kriterleri taşıması halinde gıda yardımı yapılıyor. Gıda kolileri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ailelere ulaştırılıyor. Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Barış Ailesi'ne de Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda kolisi ulaştırıldı. Uzun süredir eşi ve kendisinin işsiz olduğunu ve kirada oturduklarını ifade eden Emine Barış, "İki çocuğumuz var. Kirada oturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk onlar da bizlere yardımda bulundular. Başkan Muhittin Böcek ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE 8 KİŞİYİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan Habipler Mahallesi sakini 3 çocuk babası Murat Saltık da en zor zamanlarında büyükşehir belediyesinin yanlarında olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Saltık, "Dün belediyeye ihtiyaç sahibi olduğumu bildiren müracaatımı yapmıştım. En kısa zamanda talebim yerine getirildi. Bu salgından dolayı işimizden olduk. Evim kira, kayınvalidem ve engelli kayınbiraderim de benimle birlikte yaşıyor. Çocuklarımla birlikte 8 kişiyiz. Maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı" diye konuştu.

ANTALYA Gıda yardımı evlere teslim ediliyor

Kaynak: DHA

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ANTALYA Gıda yardımı evlere teslim ediliyor
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