Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, milli judocuları ziyaret etti
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, milli judocuları ziyaret etti

08.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:36
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, milli judocuları ziyaret etti

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer ilçesinde kamp yapan Judo Olimpik Erkek Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer ilçesinde kamp yapan Judo Olimpik Erkek Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yavuz Gürhan, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ile milli judoculara Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılar diledi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota taşıyan ve 18-20 Şubat'ta Tel Aviv'de yapılacak Grand Slam organizasyonu hazırlıkları için Kemer'de kamp gerçekleştiren milli takım aday kadromuz ayrıca 13 ülke judokalarıyla ortak çalışma gerçekleştiriyor. Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz'a kamp yeri olarak Antalya'yı tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederek, milli takıma katılacağı müsabakalar ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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