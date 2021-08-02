Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dayanışma seferberliği başlattı
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dayanışma seferberliği başlattı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dayanışma seferberliği başlattı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Manavgat'ta meydana gelen orman yangını bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım seferberliği başlattı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Manavgat'ta meydana gelen orman yangını bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım seferberliği başlattı.

İl müdürlüğü tarafından Manavgat Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler olmak üzere yangından etkilenmiş ailelere su, meşrubat, gıda, temel ihtiyaç maddeleri vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ayrıca Manavgat erkek ve kız yurdunda yangın mağduru vatandaşların barınma ihtiyaçlarını da karşılanıyor.

Yardım toplama merkezinde incelemelerde bulunan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Hayırseverlerimizin Türkiye'nin her yerinden yangın mağduru vatandaşlarımıza yardım elini uzatması bizleri çok duygulandırdı. Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Evlerini kaybeden, hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak için onların gece gündüz yanında oluyoruz. Yangın nedeniyle çok sayıdan yaban hayvanı da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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