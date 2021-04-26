ANTALYA GENÇLİK MERKEZİ BAHÇESİNE SERA VE KÜMES

MANAVGAT Gençlik Merkezi'nde gençlerin hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliğini deneyimlemeleri için 100 metrekarelik sera ve tavuk kümesi yapıldı.

MANAVGAT Gençlik Merkezi'nde gençlerin hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliğini deneyimlemeleri için 100 metrekarelik sera ve tavuk kümesi yapıldı.

Manavgat Gençlik Merkezi'nde gençlerin hayvancılık ve tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini deneyimlemesi amacıyla merkezin bahçesinde 100 metrekarelik sera ve tavuk kümesi yapıldı. Seranın Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin ardından Türkiye'de ikinci seraya sahip Gençlik Merkezi olduğu, tavuk kümesi olarak da tek Gençlik Merkezi olduğu kaydedildi.

GENÇLİK MERKEZİNDE YOK YOK

Manavgat Gençlik Merkezi'nin 2019 yılında açıldığını ve o tarihten bu yana da çeşitli faaliyetleri yürüttüğünü belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Gençlik Merkezimizde amacımız gençlerimizin sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetlerle boş zamanlarını, serbest zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu anlamda Gençlik Merkezi'mizin içerisinde kütüphanemiz var, beceri ve tasarım atölyemiz var, müzik atölyemiz var, akıl ve zeka oyunları atölyemiz var, spor salonumuz var. Gençlerimiz burada serbest zamanlarını çok kaliteli bir şekilde değerlendirebiliyorlar" dedi.

GENÇLERİMİZ SERA VE KÜMES İSTEDİ

Dünyanın artık dijital bir çağda yaşadığını ve gençlerin topraktan uzak kaldığını vurgulayan Karakaya, Manavgat'ta son yıllarda artan sera yapımını da dikkate aldıklarını belirterek, "'Manavgatlı gençlerimiz için daha farklı neler yapabiliriz' diye düşündüğümüzde arkadaşlarımızla, liderlerimizle, gönüllü gençlerimizle istişare yaptığımızda bir sera ve bir kümes yapma fikri ortaya çıktı. Biz de buraya gelen gençlerimiz için temsili olarak 100 metrekare gibi bir sera yaptık. Burada çeşitli sebzeler ekeceğiz, buraya bodur muz ekeceğiz, buraya tropikal meyveler ekeceğiz. Gençler burada bir fidanın nasıl yetiştiğini, bir sebzenin nasıl dikiminin yapıldığını nasıl yetiştiğini bizzat deneyimlesin istiyoruz. Yine bir kümes yaptık, kümesimizde tavuklarımız olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz bir hayvanı da burada beslesin" diye konuştu.

KÜMES TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri'nde Antalya'da yakın tarihte bir sera yapıldığını ifade eden Karakaya, "Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde bir sera yapıldı daha öncesinde ama şu an kümes olan sanırım yok, kümes bizde ilk olacak" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLENDİK

Koronavirüs salgını süresince gönüllü gençlerle boş durmadıklarını belirten Karakaya, "Zaten kedi yuvası yapıyordu gençlerimiz, bu pandemi döneminde özellikle kedi yuvaları yaptık, mamalıklar yaptık, mama bulduk sokak hayvanlarına dağıttık, çeşitli faaliyetler yaptık bu anlamda. Bizzat tavuk da besleyelim istedik. Kedi de besleyeceğiz Gençlik Merkezimizde köpek de besleyeceğiz, bu şekilde gençlerimize ve canlılara faydalı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı