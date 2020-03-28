ANTALYA Genç, yaşlı demeden evlerine gönderildiler
Genç, yaşlı demeden evlerine gönderildilerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bugün Antalya'da sahil ve parklarda spor yaplmasına izin verilmedi.
Genç, yaşlı demeden evlerine gönderildiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bugün Antalya'da sahil ve parklarda spor yaplmasına izin verilmedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı. Spor yapma amaçlı sokağa çıkanları evlerine gönderen polis, mahalle arasındaki parklarda da uygulama yaptı. Genç, yaşlı demeden park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü.
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Kaynak: DHA