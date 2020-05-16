ANTALYA GELİNLERE İŞLEMELİ VE NAKIŞLI ÖZEL TASARIM MASKE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA GELİNLERE İŞLEMELİ VE NAKIŞLI ÖZEL TASARIM MASKE

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde, gelinlik tasarımcıları gelinlere özel maske tasarlamaya başladı.

ANTALYA GELİNLERE İŞLEMELİ VE NAKIŞLI ÖZEL TASARIM MASKE
16.05.2020 08:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:28

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde, gelinlik tasarımcıları gelinlere özel maske tasarlamaya başladı. Temmuz ayı itibariyle düğün sezonunun açılacağını düşünen tasarımcılar, gelinlerin başlıca aksesuarları olan altın kesesi, çiçek ve gelin tacının yanına bir de maskenin eklendiğini söyledi.

Antalya'da, gelinlik tasarımcıları, gelinliklere uygun işlemeli ve nakışlı maske hazırlamaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgüyü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs önlemleri ve kısıtlamalarının ardından evlilik hazırlıkları yapan gelinlerin şık olması için her ayrıntı düşünülüyor. Normal bez ya da Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir maske yerine, gelinliğin kumaşından modeline uygun maske hazırlayan tasarımcılar, gelin adaylarına yeni bir aksesuar kazandırıyor. Tasarımcılar, gelin adaylarının gözlerinin ön plana çıkacağı maskeler üretirken, gelinlerin giyeceği gelinliğe göre işlemeli ve nakışlı maskeler tercih ediliyor.

GELİNLİK MODELİNE UYGUN MASKELER

Gelinlik Tasarımcısı Nurdan Çınar, her gelin adayı için farklı maske hazırlayıp diktiğini söyledi. Birkaç ay içinde düğün sezonunun açılacağına inandığına dikkati çeken Çınar, "Gelinlik provalarımız tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı hazırladığımız ve provaları devam eden gelinliklerimizin modelinde maskeler de hazırladık ve gelinlerimize sunduk. Artık gelinliklerde 4 farklı aksesuar olacak. Pandemi öncesi altın kesesi, gelin çiçeği ve gelin tacı aksesuarlarına şimdi de maske eklendi. Artık gelinliğin modelinde, gelinlerimiz yüzünü kapatırken aynı zamanda gözlerini ortaya çıkartan desenli maskeler hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

GELİNLİKLE UYUMLU OLMASI ÖNEMLİ

Gelin adaylarının koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğine vurgu yapan Çınar, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz süreçte oldukça zorlandılar. Düğün tarihleri ertelendi. Belirsizlik onları çok yıprattı. Bizler gelin adaylarımızın gelinliklerini hazırlarken aynı zamanda onları motive etmek için de çaba harcadık. Artık gelinlerimiz hazırlıklara başladı. Hem sağlıklı, hem daha korunaklı şekilde, düğünlerin önümüzdeki günlerde yapılmaya başlayacağını düşünüyorum. Hazırladığımız maskelerin gelinlikle uyum sağlaması çok önemli. Üstelik bir maske değil üç maske yapıyoruz. Başka zaman da takabilmesi için rahat bir maskenin yanı sıra düğün fotoğraflarında ve nikah zamanında takabileceği ayrı ayrı maskeler hazırlayıp kendilerine veriyoruz ki ışıl ışıl anı fotoğrafları olsun."

GÖNLÜM RAHAT NİKAH MASASINA OTURACAĞIM

Gelinlik provası için Nurdan Çınar'ı ziyaret eden gelin adayı Şeyma Ateş, maskesini takarak ilk kez denedi. Ateş, "Bir gelinin en önemli aksesuarları taç, çiçek ve kesesidir. Fakat korona sürecinde buna yeni bir aksesuar eklendiğini düşünüyorum. Gelinlikle aynı model ve kumaştan maskem hazırlandı. Provamda onu da deneme imkanı yakaladım. Şimdi gönlüm gayet rahat şekilde nikah masasına oturacağım günü bekliyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

ANTALYA GELİNLERE İŞLEMELİ VE NAKIŞLI ÖZEL TASARIM MASKE

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Haber
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Süreyya Önder Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Ebru Şallı Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Aydın Ali Koç İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: ANTALYA GELİNLERE İŞLEMELİ VE NAKIŞLI ÖZEL TASARIM MASKE - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 09:42:50. #1.14#
title