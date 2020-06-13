ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR
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ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı.

13.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:38

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı. Eski radyo, televizyon, araba, tabanca gibi eşyaların yanı sıra Çelik, dondurulmuş yarasa ve böcekleri de koleksiyonuna ekledi. Ofisinde özel bir alan oluşturan Ali Çelik, "Geçmişi ofisimde yaşıyorum" dedi.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşık 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirerek koleksiyon yapmaya başladı. Kore Savaşı'na giden dedesinin metal kaplı bavulunu saklayan Çelik, bunlara evindeki siyah beyaz televizyonunu, ardından radyoyu da ekledi. Ali Çelik 8 yıl içinde eski plak, pikap, radyo, televizyon, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, daktilo, terazi, saat, araba, motor, bisiklet, silah, tüfek, kılıç, tabanca, muharebe telefonu, dürbün, telsiz ve ütü gibi çeşitli ürünlerle koleksiyonunu genişletti. Eski ürünlerin çoğunu mezatlardan satın alan Çelik, yurt dışı gezilerinde dikkatini çeken dondurulmuş böcekleri de koleksiyona eklemeye başladı. Koleksiyonunda dondurulmuş timsah, yarasa, akrep, tarantula, yengeç, kelebek ve küçük böcekler de bulunan Ali Çelik, hobisi için ofisinde özel bir alan oluşturdu.

'GEÇMİŞLE BAĞ KURUYORUM'

Geçmişe sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ofisine geldiğinde geçmişi yaşadığını anlattı. 23 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet verdiğini söyleyen Ali Çelik, bir arkadaşından etkilenerek 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye karar verdiğini aktardı. İlk olarak evdeki eski eşyaları koleksiyonuna eklediğini belirten Ali Çelik, "Eskiden beri eski eşyalara ilgim vardı. Büyüklerim de vefat edince evdeki eski eşyalardan başlayarak biriktirmeye başladım. Kullandığımız ilk televizyonumuz, ilk radyomuz gibi eşyalarla başladım. Bu bende bir merak oluşturdu. Çok zevk almaya başladım. Eski, geçmiş demek. Bende tefekküre yol açıyor. Geçmişle bağ kuruyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler bu eşyaları kullanmış diye düşünüyorum. İnsan öbür dünyaya hiçbir eşyasını götüremiyor. Her şeyi bu dünyada bırakıyor. Bize de kalmaz bu dünya diyorum. Bu eski eşyaların geçmişi gelecekle bağladığını düşünüyorum" diye konuştu.

1972 MODEL ÖNCESİ MİNYATÜR ARABALAR

Evdeki eşyaları biriktirdikten sonra eski arabalara merak sardığını belirten Ali Çelik, "Eski nostaljik arabalar da kuralım şuydu; ben 1972 doğumluyum, bu nostaljik arabaların 1972 ve öncesi olmasını istedim. Daha sonra eski fotoğraf makineleri, radyolar, silahlar derken koleksiyonumu genişlettim" dedi.

DEDESİNDEN KALAN VALİZ

Koleksiyonunda dedesinden özel bir bavul yer aldığını anlatan Çelik, "Dedem 1950 yılında asker olarak Kore'ye gitmiş. Devletimiz o zamanlar Kore'ye gönderdiği askerlere bir valiz vermiş. Onun valizini de bir kenara koydum. Benim için çok anlamlı ve çok değerli" dedi. Ali Çelik, "Yurt dışı seyahatlerimde dondurulmuş kelebek, böcek ve hayvanlar ilgimi çekti. Onları da koleksiyonuma ekledim. Eski telefon, mobilya, para ve plaklarla koleksiyonumu genişlettim. Geçmişi ofisimde yaşıyorum. Ofisimde oturduğumda, etrafa baktığımda beni farklı dünyalara götürüyor" diye konuştu.

'ATANIZDAN KALAN YADİGAR EŞYALARI ATMAYIN'

Geçmişle bağ kurmanın önemli olduğunu belirten Çelik, 'Çocuklarıma bu eski eşyaların antika olmasa da çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Antika eşyaların 200-300 yıl geçmişi olması gerekiyor. Benim biriktirdiklerim eski eşyalar. Çocuklarıma ileriye dönük servet bırakıyorum diyorum. Değerlerini bilmelerini tavsiye ediyorum. İnsanların atalarından, dedelerinden yadigar kalan eşyalarını atmamalarını rica ediyorum. Onların değerini bilsinler. Eğer değerlerini bilmiyorlarsa lütfen çöpe atmasınlar. Değerini bilen insanlara versinler" dedi.

ANTALYA GEÇMİŞİ OFİSİNDE YAŞIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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