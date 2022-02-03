Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3) - Haberler
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Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3)

Demirören Haber Ajansı, Semih Ersözler - Güncel
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Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (3)

YARIN İÇİN FIRTINA UYARISIDün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı geldi.

ANTALYA (DHA) - YARIN İÇİN FIRTINA UYARISI

Dün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü gece saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Fırtına, Antalya, Güncel, Haber

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