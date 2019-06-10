Antalya: Gazipaşa İlçe Meclisi'nden Suriyeli mültecilere plaj yasağı

Antalya: Gazipaşa İlçe Meclisi'nden Suriyeli mültecilere plaj yasağı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli sığınmacıların plajlara girmesi, ilçe meclisinde yapılan oylamayla yasaklandıSöz konusu yasak sosyal medyada hem destek hem eleştiri topladı.

Antalya: Gazipaşa İlçe Meclisi'nden Suriyeli mültecilere plaj yasağı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli sığınmacıların plajlara girmesi, ilçe meclisinde yapılan oylamayla yasaklandı.

Meclis oturumunda gündem dışı olarak CHP'li üye Ulaş Özgen tarafından sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. "Mülteci Suriyelilerin Gazipaşa plajlarına alınmaması" başlıklı öneri, AK Parti ve MHP'li 7 üyenin ret oyuna karşılık 12 üyenin kabul oyuyla onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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