ANTALYA GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI
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ANTALYA GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekar kızılçamla kaplı ormanlık alan zarar gördü.

Küçüklü Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma olay yerine sevk edildi.

2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı alevleri söndürmeye çalışırken Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Birimi'ne bağlı su nakil aracı da çalışmalara destek verdi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 15 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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