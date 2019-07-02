ANTALYA Gazipaşa'da makilik alanda yangın

Gazipaşa'da makilik alanda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyüp ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sırlarında Cumhuriyet Mahallesi Evliya Tepesi mevkiindeki makilik alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın Selinus Sahili'nde denize giren vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma kısa sürede olay yerine giderek duruma müdahale etti.

Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale yangının büyümesini önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 2 kamyonet ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 1 dekar makilik alan zarar gördü.

Kaynak: DHA