ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI
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ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 motosikletle minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 motosikletle minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Selinus sahili istikametinden ilçe merkezine hareket halinde olan Doğukan D. idaresindeki 07 HHR 84 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan A.T. idaresindeki 07 AFD 608 plakalı minibüsle çarpıştı. 07 UR 157 plakalı motosikletiyle ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Celal Y. de önünde gerçekleşen kaza nedeniyle panikleyince yola devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüleri Doğukan D. ve Celal Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI
ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI
ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI
ANTALYA GAZİPAŞA'DA KAZA 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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