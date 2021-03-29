ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
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ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttuAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sanayi Sitesi'nde hurda araç ve lastiklerin konulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sanayi Sitesi'nde hurda araç ve lastiklerin konulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hurda araç ve lastik yığınlarının bulunduğu alanda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik aksamın yanması nedeniyle aşırı çıkan dumanları gören vatandaşların olayı bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangını söndürdü. Hurdalıkta bulunan araç lastikleri ve 2 hurda araç yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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