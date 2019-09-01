Antalya gazipaşa'da ev yangını

01.09.2019 10:45

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında Kamil Buçak'a ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. A.Y. ve ailesinin bulunmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi.

Kısa sürede yangın yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri alevlere müdahale etti. Polis, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Evde birinin olma ihtimaline karşı ekipler kapıyı kırıp, içeri girdi. Boş olduğu anlaşılan evdeki yangın yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucunda söndürüldü. Yangında evdeki eşyaların çoğunluğu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA