Antalya-gazipaşa'da 820 fidan toprakla buluştu

11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:28

Gazipaşa'da 820 fidan toprakla buluştu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 820 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Gazipaşa İlçe Orman Müdürlüğü tarafından Demirliçeşme fidan ekim sahasında program düzenlendi. Programa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, Gazipaşa Belediye Başkan yardımcıları Durmuş Ali Toker, Ahmet Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve halk katıldı. Saat 11.11'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazipaşa'da da fidan dikimi yapıldı.

Gazipaşa Orman İşletme Şefi Ahmet Dönmez, İlçemizde 820 adet fidanı toprakla buluşturduk. Tüm Türkiye'de yaklaşık 14 milyon fidan aynı anda toprakla buluşturuldu. Dünyada başka bir örneği yok dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı ise Ülkemiz genelinde 81 ilde uygulanan bu fidan dikme etkinliğinin çok mutlu olduk, geç kalınmış bir proje. Şimdi yapılması yeşil bir dokunun ülkemize, gençlerimize, geleceğimize kazandırılması çok güzel. Devamını diliyorum dedi.

Fidan diken vatandaşlardan Zeynep Karayel ise, Çocuklarımızla birlikte ağaç dikme programına katıldık, çok mutluyuz dedi.

Türk Hava Kurumu adına fidan diken Nevzat Mavi de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA