Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı
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Antalya

Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı

Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı Antalya'nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti.

11.04.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:25
Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı

Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı

ANTALYA - Antalya'nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti. haberin duyulmasının ardından antalyada ana caddeler ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar 2 günlük yasak sebebiyle fırın ve marketlere akın etti. Market önlerinde sosyal mesae kurallarına dikkat etmeye çalışan vatandaşlar fırınların nünde de ekmek bulurum umuduyla kuyruk oluşturdu. Fırın önlerine gelen polisler vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken fırın görevlileri yarın fırının açık olduğunu söyleyince kalabalık dağıldı.

Antalya fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı

Kaynak: İHA

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