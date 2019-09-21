Antalya finike sahilinde çevre temizliği

21.09.2019 14:06

Finike sahilinde çevre temizliği

Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Dünya genelinde 100 ülkede eş zamanlı yapılan 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) etkinliği Finike sahilinde DenizTemiz TURMEPA Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğin Antalya ayağına Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Liman Başkanı Arif Çolak, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Hızır Güneş ve Setur Marina Finike Müdürü Onur Kunduz, Finike Kaymakamlığı ve Finike Belediyesi çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Finike Liman Başkanlığı, Finike Setur Marina ve çalışanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar ile çok sayıda gönüllü destek verdi.

'Kıyılara akın ediyoruz, dünyanın çöpünü topluyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler, sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere insan kaynaklı çöpleri topladı. Karadan yapılan temizlikte plastik, metal atık ve sigara izmariti toplandı.

DenizTemiz TURMEPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, etkinlikte yaklaşık 350 kilogram çöp toplandığını kaydetti. Toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak rapor hazırlayacaklarını kaydeden Ünlü, Raporumuz Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-ICC'ye ulaşacak. Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Toplanan atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişe başta olmak üzere sigara izmaritlerinden oluşuyor dedi.

Kaynak: DHA