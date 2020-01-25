Antalya finike'den depremzedelere yardım
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Antalya finike'den depremzedelere yardım

Finike'den depremzedelere yardımELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan depremlerin ardından Finike'de başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler iki kamyona yüklenerek gönderildi.

25.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:50
Antalya finike'den depremzedelere yardım

'den depremzedelere yardım

ve 'da yaşanan depremlerin ardından Finike'de başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler iki kamyona yüklenerek gönderildi.

Finike Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında hal esnafı, sebze meyve üreticileri, pazarcılar, esnaflar, vatandaşlar tarafından sebze, meyve, portakal, gıda, giysi, çok sayıda battaniye, yorgan, su ve çocuk bezinden elektrikli ısıtıcıya kadar yardım yapıldı. Belediye binası önünde toplanan yardımlar, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, birim müdürleriyle personeller tarafından ürün çeşidine göre koli yapılarak kamyonlara yerleştirildi. Yaklaşık iki kamyon toplanan yardım bugün öğlenden sonra yola çıktı.

Yardımları toplamak için dolaşan belediye birim müdürleri, bazı pazarcı esnafının tezgahında sattığı ürünün yarısını indirerek 'a yardım için verdiğini, bir esnafın tezgahına satmak için koyduğu 44 battaniyeyi, bir başka esnafın ise 50 çocuk battaniyesini 'Çocuklar üşümesin' diye gönderdiğini söyledi. Finike'deki bir lojistik firma sahibi Kadir Çetin de yardım malzemelerini götürmek için kamyonunu verdi.

Kaynak: DHA

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: Antalya finike'den depremzedelere yardım
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