ANTALYA Finike'de uyuşturucu operasyon 13 gözaltı Finike'de uyuşturucu operasyon: 13 gözaltıANTALYA İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda,13 şüpheli gözaltına alındı.

Finike'de uyuşturucu operasyon: 13 gözaltı

ANTALYA İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda,13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 17 gram eroin, 10 gram esrar, 15 adet sentetik hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Haziran tarihinden itibaren planlı faaliyet kapsamında Finike ilçesinde örgütlü olarak 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen 'Turuncu Çember' operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram eroin, 10 gram esrar maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA