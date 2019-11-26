Antalya finike'de portakal hasadı başladı

26.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:31

Finike'de portakal hasadı başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde mikro kliması, alüvyon toprak yapısı ve su kaynakları sayesinde dünyanın en kaliteli narenciye ürünleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli Finike portakalının 2019-2020 hasat sezonu başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sezonun geçen yıllara oranla hareketsiz başladığını söyledi.

Finike portakalı 2019- 2020 hasat sezonu başladı. Sezonu değerlendiren Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürün kalitesinin güzel olduğunu söyledi. 180- 200 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, Bu da yaklaşık Türkiye genelinin yüzde 18, Antalya'nın da yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Sezon geçen yıllara oranla biraz hareketsiz başladı. Portakal kış meyvesidir. Mevsimin sıcak gitmesinden dolayı sezon başlangıcında 2 TL'ye giden fiyatlar talep az olduğu için bugünlerde 1.5 TL civarına düştü. Önümüzdeki günlerde havanın mevsim normallerine dönmesiyle, üreticimiz talebin artması ve fiyatların yine yukarı çıkmasını ümit etmektedir dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜST ÜSTE DOĞAL AFET YAŞADI'

15 Kasım itibarıyla başlayan Finike portakalı hasadının nisan ayına kadar devam edeceğini kaydeden Sarıçobanoğlu, Geçen yıllarda olduğu gibi doğal afetlerle karşılaşmazsak, nisan ayının sonuna kadar üretimimizi tamamlayacağız. Geçen yıllarda üst üste yaşadığımız doğal afetten dolayı çiftçilerimiz zarar gördü. Afetlerin yanı sıra gübre, ilaç, mazot fiyatları çok artmasına rağmen portakal fiyatları aynı seyrediyor. O nedenle afet görmeden, mevsim iyi geçerse ve fiyatlar 2 TL civarında olursa narenciye sezonu üreticimizi kurtarır diye düşünüyorum diye konuştu.

TARSİM, PORTAKAL İÇİN FİNİKE'Yİ PİLOT BÖLGE SEÇTİ

Bileşim öğeleri mineral ve vitaminler açısından çok zengin olan Finike portakalının TARSİM kapsamındaki sigorta süresini uzatmaya yönelik uzun süredir çalışma yaptıklarını da belirten Halil Sarıçobanoğlu, 29 Ocak'ta biten sürenin 14 Şubat tarihine kadar uzatıldığını ve Finike'nin pilot bölge seçildiğini söyledi. Sürenin uzatılmasına yönelik sadece kendilerinin değil, Ziraat Odası eski başkanı Hüseyin Uygun ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de mücadele verdiğini anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, şöyle dedi

Sezon öncesi poliçelerin yenilendiği dönemde 29 Ocak'ta sona eren süre 14 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 14 Şubat tarihine kadar hasat büyük oranda tamamlanmış oluyor. Bu nedenle doğal afet riskine karşı uzatılan bu süre üreticiyi büyük ölçüde rahatlattı. Sürenin uzatılmasına destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.

Kaynak: DHA