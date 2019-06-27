ANTALYA FİNİKE'DE ONUR AKIN KONSERİ

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Finike Festivali, kortej yürüyüşü ve Onur Akın konseriyle başladı.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Finike Festivali resmi açılış töreniyle başladı. Törene Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yılmaz, Finike Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Türk sinemasının ünlü isimlerinden Bahar Öztan ve Nuri Alço, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gencer Savaş Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortejde, yaklaşık 300 metre uzunluğunda bayrak açıldı. Finike Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden önünden başlayarak fuar alanına kadar devam eden kortejin ardından resmi açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ergün Baysal, Şehirlerimizin kimliklerinin oluşmasında festivallerimizin çok kıymetli yerleri vardır. Bir şehrin kadim ve yaşanılabilir olma hafızasının aslında birlikte taşıdığı acıları, sevinçleri ve etkinlikleri göstermektedir. Festivallerin ilçenin tanıtımına, kültürüne, ekonomisine ve sosyal yaşantısına çok büyük katkıları vardır dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de ilçeyi tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bölgenin parlayan bir yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından festival konuklarından Nuri Alço ve Bahar Öztan ile Gencer Savaş Bandosu kurucularından Gencer Savaş'a çiçek, plaket ve hediye verildi. Festival Onur Akın'ın verdiği konserle devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı seslendirdiği parçalarla Finikelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: DHA