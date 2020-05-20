ANTALYA-Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
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ANTALYA-Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandıFinike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı.

ANTALYA-Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
20.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:22

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı

Finike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı. Bazı esnaflarda 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu.

Finike'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Finikeli yatçı ve amatör balıkçılar dün saat 18.00 sıralarında bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahil boyu gösteri turu düzenledi. Yaklaşık 20 balıkçı teknesinin katıldığı gösteri turuna Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Tekneler turun ardından hareket noktası olan limana geri dönerek İstiklal Marşı'nı okudu. Gösteriyi kıyıdan izleyen vatandaşlar da alkışlayarak amatör balıkçıların bayram coşkusuna ortak oldu.

Finike'de amatör balıkçıların düzenlediği tekne turunun yanı sıra 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bazı esnaflar da eski belediye binası önünde saat 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu. Meşale ve maytaplarla coşku yaratan esnafları balkonlarından izleyen vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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