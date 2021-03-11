Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
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Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın

11.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:02
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın

Antalya'da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı.

Antalya'da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. Çarşıdaki kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki Festival Çarşısı'nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen ve kullanılmayan bir dükkanın çatı kısmında çıkan yangında alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangına yakın bölgedeki sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Aynı yerde bir haftada ikinci yangın

Festival çarşısında geçtiğimiz hafta Perşembe günü de içinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de bulunduğu bir işyerinde başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yangın, itfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle söndürülebilmişti. - ANTALYA

Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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