ANTALYA Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam
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ANTALYA Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam

Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selamANTALYA'da, özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, kendisine destek olan hayranlarına sevgilerini gönderdi.

ANTALYA Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam
14.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:45

Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam

ANTALYA'da, özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, kendisine destek olan hayranlarına sevgilerini gönderdi. Şarkıcı, kendisine, "Sen sahnede dursan, konuşsan bile yeter" dediklerini söylediği hayranlarıyla en kısa sürede buluşmayı diledi. Tayfur'un doktoru Prof.Dr. Alper Demirbaş ise ameliyat sırasında Ferdi Tayfur şarkılarını dinlediklerini anlatarak, 'Ferdi babanın ameliyatını bitirdiğimde içimden onun 'Emmioğlu' şarkısını söyledim" dedi.

Böbrek rahatsızlığı başgösteren Ferdi Tayfur'a 25 Nisan'da geldiği Antalya'da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, bugün hastaneye kontrole geldi.

Böbrek naklinden sonra ilk kez DHA'ya konuşan Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun da yeğeninin dikkatini çektiğini anlattı. 'Yeğenim, 'Dayı seni doktora götürmemiz lazım' dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş'a ulaştık. Hemen gelmemi söyledi. Yaptığım araştırmada, böbrek nakli ameliyatının korkulacak bir şey olmadığını, hayat kurtardığını öğrendim. Gözümü kapattım, gözümü açtım ameliyatım bitmişti. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın" dedi.

SAHNEDE KONUŞSAN YETER

5 çocuğu olduğunu ancak oğlu Timur'un 'Baba ben seni diyalizde görmek istemiyorum" diyerek böbreğini verdiğini kaydeden sanatçı, yeni bir hayata başladığını söyledi. Böbrek nakli olduktan sonra güç bulduğunu, mesleğini yeniden yapmak istediğini belirten Tayfur, 'Döneceğim mesleğime. Niye dönmeyeyim' Hayranlarım çok istiyor. 'Sen sahnede konuşsan bile yeter, sen sahnede dur yeter' diyorlar. İnşallah kendimi hazırlarsam olacak" diye konuştu. Tayfur, sevgi ve selamlarını gönderdiği hayranlarıyla yeniden buluşmak istediğini bildirdi.

DOKTORUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Alper Demirbaş'a teşekkür eden Ferdi Tayfur, 'Alper hoca dünyanın bir numaralı doktoru. Çok hafif elli. Çok moral bir insan. Ameliyatla ilgili hiç korkum olmadı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kontrol için geldiği hastanede Prof. Dr. Alper Demirbaş ile sohbet eden Ferdi Tayfur, teşekkürünü ise esprili şekilde iki elinin parmaklarını şıklatarak gösterdi.

AMELİYATTA TAYFUR ŞARKILARI

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Ferdi Tayfur'un ameliyatını, sanatçının şarkıları eşliğinde yaptıklarını söyledi. Ameliyathanede fonda Ferdi Tayfur şarkıları ve ameliyat masasında Ferdi Tayfur'un olduğu ortamı hiç unutamayacağını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, şunları kaydetti:

'Diyabete bağlı böbrek yetmezliği vardı. Biraz mutsuz ve çökkündü. Oğlu böbreğini bağışlamak istedi. Tüm tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata aldık. Aslında zor bir ameliyat oldu. Birincisi teknik olarak zor bir ameliyattı. İkincisi ise 6 binin üzerinde organ nakli ameliyatı yaptık. Bazıları aklımdan hiç çıkmayacak. Biz sanatçımızın ameliyatını yaparken, onun şarkılarını, Ferdi babanın müziklerini dinleyerek yaptık. Tuhaf bir duyguydu bu. Bir taraftan dikkatli şekilde ameliyatı yapıyoruz, bir taraftan da ameliyat ettiğimiz Ferdi baba bize şarkı söylüyordu."

EMMİOĞLU'NU SÖYLEDİ

Ferdi Tayfur'a gülerek, 'Ameliyatta bize bu şekilde çok yardımcı oldunuz teşekkürler" diyen Prof. Dr. Demirbaş, böbreğin başarılı şekilde naklinden sonra sanatçının Emmioğlu şarkısını söylediğini belirtti. Prof. Dr. Demirbaş, "Servise çıkınca da kendisine 'Ferdi baba bu şarkıyı iyileştiğinde bize söyleyeceksin' dedim ve onun sözünü aldım" diye konuştu.

Bazı ameliyatların kendisinde çok iz bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, Ferdi Tayfur'un ameliyatının da onlardan biri olduğunu ifade etti.

Sanatçının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, Tayfur'un Marmaris'e gitmek için hazır olduğunu sözlerine ekledi. Sanatçıyı tanımaktan ve onun iyi olduğunu görmekten çok mutlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, 'Son derece mütevazı bir sanatçı. Hastalık nedeniyle belki bir süre ara verdi ama artık hayatına kaldığı yerden devam edecek" dedi.

ANTALYA Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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