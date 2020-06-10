ANTALYA FENOMEN 'ARES'İ ÖLDÜREN BABA OĞULUN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
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ANTALYA FENOMEN 'ARES'İ ÖLDÜREN BABA OĞULUN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

ANTALYA'da 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir O.E. (25) için ömür boyu hapis istendi.

10.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:10

ANTALYA'da 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir O.E. (25) için ömür boyu hapis istendi.

Olay, 4 Şubat günü Antalya Kepez'de Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Kadir O.E., bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Bunun üzerine kız kardeşine baskı yaparak bu fotoğrafları sordu. Fotoğrafları 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in siteye koyduğunu öğrenen Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Baba-oğul Diyarbakır'dan gelerek, Şeyhmus Özdemir'i 'reklam filmi çekmek' bahanesiyle buluşmaya davet etti. Baba oğul, buluştuktan sonra Kepez'de ormanlık alana götürdükleri Özdemir'i darbetti. Ardından sağlık ekiplerini ve polisi arayan Veysi E. ve oğlu Kadir O.E., gözaltına alındı. Baba- oğul, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Veysi ve Kadir O.E. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi. Veysi E., iddianamede de yer alan ve kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde, maktulün kendisine ve oğluna küfür ederek saldırdığını, darbedildiklerini belirterek, "Ben babalık psikolojisiyle şahsın yüzüne vurmaya başladım. Bacaklarına da tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Şahıs birkaç dakika bayıldı. Tekrar ayılınca aracımızın arka koltuğuna oturttuk. Polisi ve ambulansı aradık" dedi. Kadir O.E. de benzer savunma yaptı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, önümüzdeki haftalarda başlayacak.

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ANTALYA - DHA

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ANTALYA FENOMEN 'ARES'İ ÖLDÜREN BABA OĞULUN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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