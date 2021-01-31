Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu
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Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu

31.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:27

Antalya'da falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda 2 tabanca bulundu.

Antalya'da falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda 2 tabanca bulundu.

Konyaaltı falezlerine denize girmek için gelen Rus turist, poşete sarılı şekilde tabanca buldu. Turistin tabancayı götürdüğü taksi durağındaki esnafın ihbarıyla kayalıklara gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Tabanca ve içinde 6 mermi bulunan şarjörde parmak izi incelemesi yapıldı.

Konyaaltı Plajı'nda dalgaların getirdiği çöpleri toplayan temizlik görevlisi de tabanca buldu. Görevlinin ihbarıyla plaja gelen polis ekipleri silahı inceledi.

Delil torbasına konan iki tabanca emniyete götürüldü.

Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu
Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu
Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu
Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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