ANTALYA 'Falezlerdeki çatlak ve kırıklar, olası depremin etkisini artıracak'
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ANTALYA 'Falezlerdeki çatlak ve kırıklar, olası depremin etkisini artıracak'

'Falezlerdeki çatlak ve kırıklar, olası depremin etkisini artıracak'ANTALYA ve çevresinde 25 yıldır araştırmalar yapan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, 70 milyon yıl önce var olan falezlerin olası depremde en çok etkilenecek yer olduğunu söyledi.

29.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:39

'Falezlerdeki çatlak ve kırıklar, olası depremin etkisini artıracak'

ANTALYA ve çevresinde 25 yıldır araştırmalar yapan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, 70 milyon yıl önce var olan falezlerin olası depremde en çok etkilenecek yer olduğunu söyledi. Yüklü, falezlerde yapılaşma ve sondajdan kaynaklanan çatlak ve kırılmaların depremin etkisini artıracağını kaydetti.

Antalya'da 70 milyon yıldır var olan falezlerde yapılaşma ve sondajdan dolayı çatlaklar ve kırıklar meydana geldi. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, falezlerde yapılaşmanın 'sıfır' noktasına kadar geldiğini, oluşan çatlak ile kırıklardan dolayı depremin etkisinin artacağını aktardı.

'DEPREMİ İLK HİSSEDECEK LOKASYON FALEZLER'

25 yıldır Antalya ve çevresinde araştırmalar yaptığını kaydeden Atakan Yüklü, "Antalya'da yer alan falezler bize miras olarak geldi, ancak bunlar çocuklarımıza emanetimiz. Yapılaşmanın falez üstünde 'sıfır' noktasına kadar çekildiğini görüyoruz. Her ne kadar Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları yapılaşmaya izin vermese de bundan önceki yapılaşmanın işgali var. Bunun tehlikesi çok yüksek, çünkü falezlerin içerisinde çatlaklar ve büyük mağara boşlukları var. Biz Akdeniz'de 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Depremi ilk hissedecek lokasyon Antalya falezleridir" diye konuştu.

'YAPILAŞMA VEYA SONDAJA İZİN VERİLMEMESİ GEREKİYOR'

Olası depremde falezler içerisinde yer alan boşluklar ve çatlakların depremin etkisini artıracağına dikkat çeken Yüklü, 'Falezlerin deniz kısmında içilebilir derecede tatlı suların çıktığını görüyoruz. Kenarlardaki inşaat ya da sitelerde sondajlarla suyun çekildiğini de biliyoruz. Bunların önüne geçilmesi gerekiliyor. Şu anda falezlerde yapılaşma veya sondaja izin verilmemesi gerekiyor. Buralardaki zemin etütlerinin de buraya özel bir şekilde yapılması, boşluk araştırmalarının yapılması, sismik tomografi ve yer radarı dediğimiz kırık çatlakların tespit edilmesi lazım ki ileride doğabilecek felaket ve facianın önüne geçelim" diye konuştu.

'AKDENİZ'DE DEPREMİN OLUŞACAĞI KESİN'

Antalya'da 17 kilometrelik falez uzunluğu olduğunu belirten Atakan Yüklü, şöyle konuştu:

'Antalya falezleri Türkiye'de tektir. Dünyada Portekiz, İrlanda, İskoçya'da örnekler var ama Türkiye'de sadece Antalya'da var. Türkiye'de tek dediğimiz şeyleri ne hikmetse yok etmeye çalışıyoruz. Tek dediğimiz bu falezleri korumamız gerekiyor. Buraya ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, konut yapımından ziyade buradan ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım diye planlar yapmamız gerekiyor. Akdeniz'de depremin oluşacağı kesin, çünkü Akdeniz'de sismik aktiviteyi görüyoruz. Olası 7 büyüklüğündeki depremde en büyük riski alacak yer Antalya falezlerinin üstüdür."

'KAYA DEVRİLMELERİ VAR'

Falezlerde bir heyelan olmayacağını vurgulayan Yüklü, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Burada kaya devrilmeleri var. Falezlerdeki çatlaklar, üzerine inşaat yükünün binmesiyle meydana gelen açılmalar oluyor. Falezlerin alt kısmında daha önceden devrilen kaya parçalarını görüyoruz. Bunların hepsi sismik aktivitenin, yani Akdeniz'deki Helen Yayı dediğimiz Girit Adası kısmındaki yayda meydana gelen depremlerin buradaki falezlere vermiş olduğu tesirden oluyor."

ANTALYA 'Falezlerdeki çatlak ve kırıklar, olası depremin etkisini artıracak'

Kaynak: DHA

Manşet

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