ANTALYA Falez plajlarına yoğun ilgi

Falez plajlarına yoğun ilgi

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları yoğun ilgi görüyor. Erenkuş Falez Plajı'yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.

Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent- yaşam sitelerinin 'Antalya'nın görülmesi gereken plajları' listesine giren Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla yaza damgasını vurdu. Günün ilk saatleriyle birlikte dolmaya başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil, kent merkezinde konaklayan turistler de geliyor. Plajlarda cuma hariç, hafta içi her gün su jimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenleniyor. Su jimnastiği, şimdilik 2 plajda gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin her biri mavi bayraklı falez plajları, eski Lara Caddesi boyunca sıralanıyor. Plajların ilki, Akra Barut Otel'in hemen yan tarafında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir' dediği nokta Erenkuş'ta yer alıyor. Erenkuş'ta, Muratpaşa Belediyesi çay, kahve, su gibi içeceklerin, hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği büfe hizmetini de hayata geçiriyor.

Eski Lara Caddesi'nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunuyor. Giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı'nda. 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı'nda Muratpaşa Belediyesi büfe hizmeti de sunuyor. İnciraltı'nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu'nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, 1800 metrekarelik ahşap platformda yer alıyor.

Kaynak: DHA