Antalya Eynif Ovası yangın! Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?

Ülkemizin farklı şehirlerinde yüzden fazla noktada çıkan yangınlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Eynif Ovası yangın! başlığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?