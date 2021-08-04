Antalya Eynif Ovası yangın! Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?
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Antalya Eynif Ovası yangın! Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?

Antalya Eynif Ovası yangın! Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?
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Ülkemizin farklı şehirlerinde yüzden fazla noktada çıkan yangınlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Eynif Ovası yangın! başlığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?

Antalya Eynif Ovası yangın olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı?

ANTALYA EYNİF OVASI YANGIN

Antalya'da bulunan Eynif Ovası'nda yangın çıktığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sosyal medyada yer alan videolarda, Eynif Ovası'nda yangın çıktığı belirtiliyor.

ANTALYA EYNİF OVASI NEREDE?

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atlarının bir belgeselin konusu olacağı bildirildi. Ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları 800'ü bulan yılkı atları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atlarının sık sık fotoğrafları da çekilmektedir.

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Antalya Eynif Ovası yangın! Antalya Eynif Ovası nerede? Yılkı atlarının yuvası Eynif Ovası'nda yangın var mı? - Haberler
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