Antalya Eynif Ovası'ndaki yılkı atlarına yem ve saman bırakıldı

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangınları nedeniyle yılkı atlarına yem ve saman bırakıldı.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangınları nedeniyle yılkı atlarına yem ve saman bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yangın nedeniyle yılkı atlarının tehlikede olduğu yönündeki iddialar üzerine bölgede çalışma yaptı.

Şef Mestan Hisarkaya ve beraberindeki ekip, Eynif Ovası'nda yılkı atlarının kontrolünü yaparak, fotoğraflarını çekti.

Atların sağlıklı olduğunu ve yangının bölgeye uzak bir noktada devam ettiğini belirleyen ekipler, hayvanlara yem ve saman verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu