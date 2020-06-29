ANTALYA Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyor
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ANTALYA Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyor

Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyorANTALYA'da 2 yıl önce otomobilinin arkasındaki ilanla aylarca eş arayan Bahtiyar Doğan (68), nikah masasına oturduğu Güler G. (68) tarafından 32 gün sonra terk edildi.

29.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:22

Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyor

ANTALYA'da 2 yıl önce otomobilinin arkasındaki ilanla aylarca eş arayan Bahtiyar Doğan (68), nikah masasına oturduğu Güler G. (68) tarafından 32 gün sonra terk edildi. 2 yıldır Güler G.'ye ulaşamayan ve boşanmak için mücadele eden Doğan, "Bu kadından boşanmak için Allah'a yalvarıyorum. En azından soyadımı ondan kurtarmak istiyorum. Eş ararken belamı buldum" dedi.

Emekli taksi şoförü Bahtiyar Doğan, 2017 yılında otomobilinin arka camına yazdığı '65 yaşındayım. Emekliyim, evim var, arabam var. Yaşıma uygun Allah'tan korkan bir eş arıyorum' ilanıyla aylarca kendine eş aradı. 16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi bulduğunu anlatan Doğan, 2018 yılında kendisini arayan Güler G. ile tanıştı. Çift daha sonra evlenmeye karar verip, 12 Ağustos 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

ZİYNET EŞYALARINI ALIP KAÇTI İDDİASI

Bahtiyar Doğan, Güler G.'nin nikahın ardından maddi anlamda çok sayıda istekte bulunduğunu ve birçoğunu karşılamakta zorluk çektiğini söyledi. Güler G.'den sadece kendisine arkadaş olmasını istediğini anlatan Doğan, evlendikten 32 gün sonra yine yalnız kaldı. İddiaya göre Güler G., Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir yakınının yanına ziyaret için gideceğini söyleyerek Bahtiyar Doğan'ın yanından ayrıldı. Fethiye'ye giden G. ile telefonda konuşan Doğan, daha sonra görüşmek için Fethiye'ye gitti ama Güler G. bir sebep göstermeksizin kendisiyle görüşmek istemedi.

ANLAŞMALI BOŞANMAK İSTİYOR

Resmiyette eşi olarak görünen Güler G. ile 2 yıldır hiçbir şekilde görüşemediğini anlatan Bahtiyar Doğan, evlenmek için aylarca çaba harcayıp, bulduğu eşinden şimdi boşanmak için çaba harcıyor. Boşanmak için avukatlarla görüştüğünü, ancak tek taraflı dava açılırsa bu davanın yıllarca süreceğini, o nedenle avukatların anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi gerektiğini tavsiye ettiğini kaydeden Doğan, anlaşmalı boşanmaya da Güler G.'nin sıcak bakmadığını ifade etti.

'EŞ ARARKEN BELAMI BULDUM'

Herkesin evlenmek için çaba gösterdiğini, kendisinin boşanmak için uğraştığını anlatan Doğan, 'Bu kadından boşanmak için Allah'a yalvarıyorum. En azından soyadımı ondan kurtarmak istiyorum. Kendisini bulamıyorum bir türlü. Beni tehdit ediyordu, 'Yanlış yaparsan seni yemekle zehirlerim' diyordu. Gerekçesiz bir şekilde gitti. Boşanma davası açarsam benden tazminat talep etmek için bekliyor. Eş ararken belamı buldum" dedi. Doğan, kendisine boşanma davası konusunda destek olup, yol gösterecek bir avukat aradığını da sözlerine ekledi.

'TEK MUHATAPIM BAHTİYAR DOĞAN'

Telefonla görüşülen Güler G. ise açıklama yapmak istemediğini, tek muhatabının Bahtiyar Doğan olduğunu söyledi.

ANTALYA Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyor

Kaynak: DHA

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