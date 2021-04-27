ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö. (37), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö. (37), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için pazar günü saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı ileri sürüldü.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYOR

Çiğdem Ö.'nün yaklaşık 2 yıldır eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 4-5 aydır annesinin yanında kaldığı, bazen de kafasını dinlemek için kendi evine gittiği belirtildi. Çiğdem Ö.'nün evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çiğdem Ö.'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün öğle saatlerinde Mahmutlar Merkez Camii'ne getirilen Çiğdem Ö.?nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mahmutlar Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Çiğdem Ö.'nün ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı