ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaktalar 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaktalarKORONAVİRÜS'e karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen Antalya'da çok sayıda vatandaş sahil ile parklara akın etti.

'Evde kal' uyarısına rağmen sokaktalar

KORONAVİRÜS'e karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen Antalya'da çok sayıda vatandaş sahil ile parklara akın etti.

Koronavirüs yayılmaması için 'evde kal' uyarıları yapılırken, dışarıda olanlara da sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği bildirildi. Antalya'da da yapılan uyarılar neticesinde vatandaşlar sokağa çıkmadı. Ancak hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar bugün yeniden parklar ile sahillere akın etti. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerdem kimi yürüyüş yaptı, kimi çimlerin üzerinde futbol oynadı, kimi ise balık tuttu.

Parkları dolduranlar ise banklarda kalabalık şekilde oturdu. Yürüyüş yapan bazı kişilerin maske ve eldiven taktığı bazı kişilerin ise hiçbir önlem almadığı görüldü.

Özellikle çocuklu ailelerin dışarı çıktığı gözlendi.

Kaynak: DHA