ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar (2)KORONAVİRÜSE TUZLU SU İYİ GELİYOR DİYE SAHİLE KOŞTULARAntalya'da Konyaaltı Sahili, koronavirüs tedbiri kapsamında evde kalın çağrısına kulak asmayanların uğrak yeri oldu.

'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar (2)

KORONAVİRÜSE TUZLU SU İYİ GELİYOR DİYE SAHİLE KOŞTULAR

Antalya'da Konyaaltı Sahili, koronavirüs tedbiri kapsamında evde kalın çağrısına kulak asmayanların uğrak yeri oldu. Güneşli havayı sahilde yakınlarıyla vakit geçirmek isteyenlerden çoğunun birbirine 1 metreden daha az mesafede yakın olduğu gözlendi. Uyarılara rağmen çoğu vatandaş, maske kullanmadığı görüldü. Sahile gelenlerden bazılarının da çevresindekilerle 1 metre uzak mesafede durmaya dikkat ettiği fark edildi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Denizde uzun süre kulaç atan İsmail Erdoğan, "Tuzlu su bakteri virüsü, yok eder. Vücuda zararlı olanları dezenfekte ediyor. Uzmanlar dışarı çıkmayın diyor ama ben temizlenmek için tuzlu suya girdim. Temizlendikten sonra evime gidip dışrı çıkmayacağım" dedi.

Denizde yüzen ve çıktıktan sonra sosyal mesafeye dikkat eden Hüseyin Başkaya, "Uzmanlar haklılar dıyarı çıkılmamalı. Bende hep yüzüyorum. Sonra da eve gideceğim" diye konuştu.

Denizde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki Mehmet Evgen ise koronavirüse karşı tuzlu suyla kendini koruduğunu söyledi.

Sahilde arkadaşı Emrullah Mirzayev ile vakit geçiren Selahattin Gümüş ise şöyle konuştu:

"Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Virüse karşı tedbirli davranıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Deniz havası iyi gelir diye düşünüyoruz."

Kaynak: DHA