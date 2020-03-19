Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor
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Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyorAntalyalılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyuyor.

19.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:38
Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalyalılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Normal günlerde yoğun trafik akışı gözlenen kavşaklar sakinliğiyle dikkati çekerken, AVM otoparklarında ise tek tük araç olduğu gözlendi.

Koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşlara bu dönemi evde geçirmeleri uyarısında bulunuluyor. Antalya'da yaşayanlar da 'evde kal' çağrısına uyuyor. Yoğun trafik akışının yaşandığı kavşaklarda sakinlik gözlenirken, normal zamanlarda ciddi yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı'nda da az sayıda insan olduğu görüldü. Dışarı çıkanlar ise maske takmayı tercih etti. Meydanda gezen Kırgızistanlı turist kafilesindeki gençler maske ve eldiven takarken, geleneksel kıyafetli kadınların ise maske takmadıkları görüldü.

Antalya'daki alışveriş merkezlerinde de sessizlik vardı. Alışveriş merkezi otoparklarındaki araç sayısının önceki günlere göre çok az olduğu gözlendi. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş merkezine gelenlerin de maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Kentteki otopark, lunapark ve caddelerdeki araç sayısının azlığı, drone ile görüntülendi.

Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Kaynak: DHA

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Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

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