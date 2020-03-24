ANTALYA Evde berber hizmetine korona tehdidi
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ANTALYA Evde berber hizmetine korona tehdidi

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan berberlerden bazılarının sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurup, evde traş yapmaları üzerine Berberler Odası harekete geçti.

24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:45
ANTALYA Evde berber hizmetine korona tehdidi

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan berberlerden bazılarının sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurup, evde traş yapmaları üzerine Berberler Odası harekete geçti.

*- Oda Başkanı Yüksel Uzun, yasak kapsamına, berlerlerin evde ya da dışarıda traş yapmamalarının da girdiğini söyledi.

*- Başkan Uzun, "Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Ruhsat iptali gerektirir" dedi. Buradaki tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Ata Yalçın, "Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var" dedi.

Antalya'da koronavirüs tedbiri nedeniyle işyerleri kapalı olan bazı berberlerin sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurduğu müsterilerinin evlerine giderek traş yapması Antalya Berberler Odası'nı harekete geçirdi. Yakın temasın yoğun olduğu gerekçesiyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapandığı ilk günlerde berberlerin sosyal medyadan yaptığı 'evlerde traş yapılır' gibi paylaşımları fark eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, üyelerine SMS aracılığıyla yasağı hatırlattı ve cezaları hakkında bilgilendirdi. Evde ve dışarıda traş yapıp, sosyal medyadan paylaşan 3 berberi tespit eden Uzun, bu kişiler hakkında da ilgili kurumlara gerekli şikayeti yaptı. Antalya Berberler Odası'nın 1453 üyeye gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Evlere, hastanelere, işyerlerine traşa kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medyada reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirisiniz."

'EVDE TRAŞ ETMEK DE YASAK'

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, cumartesi günü 18.00 itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmetin yasaklandığını hatırlattı. Bu süreç sonrası işyerlerini kapatan esnafın ikinci karara kadar sağlıkları için evinde kalmaları çağrısı yapan Uzun, şunları söyledi:

"Esnafımız kendisinin ve müşterisinin sağlığı için işyerini kapatmalı. Bazı berberin sosyal medyadan paylaşımla evden ya da başka yerde traş yapabileceği yönünde paylaşımını fark ettik. Bununla ilgili de önlem aldık. Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan arkadaşlarımızı hemen uyardık. Bu paylaşımlar kaldırıldı. Bu tedbirler bizim esnafımızın sağlığı için, vatandaşın sağlığı için. Biz üyelerimize hemen SMS yoluyla bilgilendirme yaptık. Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Uyarımızda cezası olduğu ve ruhsat iptalinin yapılabileceğini belirttik. Dükkanlar kapalı ama evlerde veya başkalarının iş yerinde ya da dışarıda berberlerin iş yapması da kesinlikle yasak. Bu yasağa da uyulması gerekiyor."

EVDE TRAŞTA DA RİSK VAR

Akdeniz Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Nevzat Ata Yalçın ise şöyle konuştu:

"Bu salgından ötürü insanların birbiriyle temasının en minimuma düşürülmesi gerekiyor. Örneğin kuaför ve berberlerde en az 1 metrelik mesafe artı cihazların temizliği çok önemli. Bu virüs, çünkü cihazlar üzerinde bir süre canlı olarak kalabiliyor. Ortamın temizliği bakımından insanların bir araya gelmesi riski nedeniyle bu işlemleri bir süre daha ertelemekte yarar var. Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var."

ANTALYA Evde berber hizmetine korona tehdidi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Evde berber hizmetine korona tehdidi

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